Vittoria. Sorvegliato speciale picchia ex moglie. Disposto divieto di avvicinamento

La Polizia di Vittoria, ha dato esecuzione alla misura cautelare personale del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dall’ex moglie e familiari, con applicazione di dispositivo elettronico di controllo, nei confronti di un uomo violento di 42 anni.

A seguito della denuncia presentata dalla vittima, presso gli uffici del Commissariato di P.S. di Vittoria, il personale della Polizia di Stato immediatamente, al fine di evitare ulteriori eventi di atti persecutori, maltrattamenti in famiglia e lesioni personali, ha svolto serrate indagini, al fine di accertare la responsabilità penale dell’indagato per i reati a lui ascritti.

Nello specifico i poliziotti hanno accertato che il quarantaduenne, non rassegnato alla fine della relazione, chiamava telefonicamente quest’ultima in continuazione chiedendole di ritornare insieme a lui, anche utilizzando diverse utenze telefoniche; inoltre, nel corso di una lite, l’aveva colpita con uno schiaffo cagionandole delle lesioni.

All’esito delle indagini il G.I.P. del Tribunale di Ragusa nei giorni scorsi ha emesso la misura cautelare personale del divieto di avvicinamento di almeno 500 metri dalla persona offesa con divieto di comunicazione con qualsiasi mezzo con la medesima nonché con applicazione del braccialetto elettronico.

