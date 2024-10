Vittoria. Rinnovo del parco mezzi della Polizia Municipale

Avviato il rinnovo del parco mezzi della Polizia Municipale. La Giunta delibera il noleggio a lungo termine per due nuove auto ibride e una diesel.

“È una fornitura di nuove auto che non si realizzava da decenni – afferma il Sindaco Francesco Aiello – dotiamo il corpo di tre auto nuove e più funzionali nel rispetto anche dell’ambiente. Ci vorranno un paio di settimane per formalizzare la consegna delle tre auto con insegne che sostituiranno altrettante vecchie vetture in dotazione alla Polizia Municipale. In passato nessuno si era posto il problema. L’attenzione ai mezzi in dotazione, si somma a quella legata ai nuovi locali, ampi e nuovi, in pieno centro della Polizia Municipale forniti di nuovi sistemi di videosorveglianza, ma soprattutto alla grande attenzione che quest’anno è stata rivolta all’organico della Polizia Municipale con l’assunzione di 5 nuovi Vigili, di un Ufficiale di Polizia Municipale e con il passaggio di 4 ex vigili alla qualifica di funzionario direttivo. L’attenzione all’organico della Polizia Municipale rimarrà al centro, insieme a tante altre iniziative, del piano di assunzioni 2025-2027 già in corso di elaborazione che vedrà nuovi arrivi di dipendenti a tempo indeterminato. Altro che bastian contrari o personaggi in cerca d’autore, alla verità non si può sfuggire e i dati sono lì a raccontarla”

