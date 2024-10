Operativo il catamarano maltese che approda a Marina di Ragusa

Che fine ha fatto il catamarano comprato dal gruppo maltese di Paul Gauci, ci chiedevamo da queste colonne, qualche giorno fa, pronto a salpare dal porto di Malta per arrivare a Marina di Ragusa? (https://www.radiortm.it/2024/ 09/26/marina-di-ragusa-che-fin e-ha-fatto-il-catamarano-ragus a-xpress-del-gruppo-gauci/) La risposta non si è fatta attendere. Da oggi fino al 23 ottobre, il catamarano maltese sarà operativo al porto di Marina di Ragusa per nuove prove di attracco, così come recita l’ordinanza della Capitaneria di porto di Pozzallo pubblicata in giornata.

Il “Ragusa Xpress” era partito stamani dall’isola maltese, alle ore 8 in punto, per arrivare a Marina di Ragusa attorno alle ore 9.30, con mare calmissimo e condizioni meteo favorevoli. Il Ragusa Xpress è lungo 51 metri e può portare fino a 400 passeggeri e 18 veicoli in circa 40 minuti di viaggio dalla Sicilia all’Isola dei Cavalieri e viceversa.

Oltre alle prove di attracco, sembra che la compagnia maltese debba risolvere alcuni problemi di natura giuridica. Restano, difatti, pendenti sia le autorizzazioni logistiche che quelle di sicurezza per i trasferimenti internazionali dei passeggeri. Problemi che saranno presto risolti, come si vocifera dall’isola dei Cavalieri, ma che, al momento, rappresentano un ostacolo per determinare una data che sia quella giusta per il varo dell’aliscafo.

Da oggi al 23 di ottobre, è stato interdetto l’ingresso e l’uscita delle navi dal porto.

Infine, sfumate le date di gennaio, maggio, giugno, agosto e settembre per il varo del catamarano, non ci sentiamo più di fare previsioni, visto che tutte le date che i media maltesi hanno proposto, si sono rivelate degli autentici “flop”.

