Marina di Ragusa. Che fine ha fatto il catamarano “Ragusa Xpress” del gruppo Gauci?

Doveva accendere i primi motori nel mese di maggio o giugno, poi si è parlato di fine agosto, poi, complice anche alcune notizie filtrate dalla stampa maltese, il mese di settembre. Infine, il silenzio tombale. Il nuovo catamarano “Ragusa Xpress” del gruppo maltese di Paul Gauci è rimasto ancorato al porto di La Valletta e ancora non si conosce il varo per il porto di Marina di Ragusa. Le solite indiscrezioni parlano di carte bollate e autorizzazioni ancora da vidimare. Di nuovo c’è solo il varo… del sito internet, neanche tanto funzionante. Per tutti coloro che vogliono registrarsi tramite e-mail (il sito è www.ragusaxpress.com), il servizio ancora non è pronto e la scritta “site under costruction” lascia intuire che poco o nulla è stato fatto (almeno dal punto di vista tecnologico).

Abbiamo spedito una e-mail al gruppo di Paul Gauci un mese fa, chiedendo delucidazioni, ma nessuna risposta abbiamo ricevuto. Insomma, quello che tutti dicevano potesse essere l’alternativa all’unico gestore che da Pozzallo viaggia in direzione di Malta via mare, ad oggi, di questo non si conosce né varo né il costo dei biglietti. Nel mese di giugno e luglio, come detto, la stampa maltese scriveva di un varo settembrino, ma a Marina di Ragusa nessuno finora ha visto niente. Ora si parla addirittura di 2025, gennaio 2025, ma anche questa notizia è da prendere con le dovute precauzioni. Si brancola nel buio, dopo aver portato il catamarano a Marina di Ragusa, dopo un’ampia pubblicità su siti internet e altro, dopo il lavoro del sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, promotore dell’arrivo dei maltesi in terra sicula.

E adesso? Paul Gauci ha rilevato la concessione del porto turistico di Marina di Ragusa dalla società che ne aveva acquisito i diritti e la manterrà per gli anni che restano. Si tratta di un periodo lungo, di quasi 30 anni. L’imprenditore maltese, nel corso delle sue visite, dodici mesi fa, aveva anche incontrato alcuni imprenditori e professionisti ragusani che erano stati cooptati con quote minime nel Cda della nuova società che gestirà il porto turistico con un ambizioso programma di investimenti immobiliari legati alle attività turistiche.

Tutto molto bello, ma il “Ragusa Xpress”?

