A Ragusa la cerimonia “Premio Nicholas Green”

“Donare è rinascere”: sotto questo slogan, nella giornata in memoria di Nicholas Green, domenica 6 ottobre alle 10.30 presso il Centro Culturale Commerciale di via Giacomo Matteotti 61 a Ragusa, si terrà la cerimonia di premiazione degli alunni che nell’anno scolastico 2023/2024 sono risultati vincitori partecipando al bando di concorso a premi “Nicholas Green”. Il concorso era rivolto agli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado che hanno presentato elaborati attinenti al tema della solidarietà umana e in particolare alla donazione di organi per fini di trapianto.

Intanto la Regione Siciliana ha bandito anche per l’anno scolastico 2024/2025 il concorso intitolato a Nicholas Green, il bambino statunitense di 7 anni ucciso nel 1994 nel corso di un tentativo di rapina mentre con la famiglia viaggiava in auto in direzione della Sicilia. I premi saranno assegnati a quegli studenti siciliani, nove per ogni provincia, che avranno creato degli elaborati, originali e inediti sulla solidarietà umana e, nello specifico, sulla questione della donazione degli organi per fini di trapianto. Elaborati che potranno essere realizzati a scelta dello studente sotto forma di Spot pubblicitario, fumetto, elaborazione grafica, pittorica o scultorea, composizione in poesia o prosa (saggio, racconto, dialogo, lettera, intervista, etc.), prodotti multimediali (forniti in pen-drive). Ragusa e le sue istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono invitate ad essere parte attiva nella divulgazione dell’importanza del dono. Un’opportunità da non perdere per due ordini di motivi: il primo è che il premio è un atto simbolico di grande valenza che pone l’attenzione alla tematica della solidarietà umana e, in particolare, la donazione degli organi per fini di trapianto, per colmare il numero spropositato di soggetti in lista d’attesa per un trapianto salva Vita.

Il premio, quindi, è un atto simbolico di grandissima valenza. Questo progetto, da anni viene messo a punto grazie alla collaborazione dell’AIDO (Associazione italiana dei donatori di organi) Sezione provinciale di Ragusa che con Il Progetto di RAGUSA Città del Dono ogni anno si impegna insieme all’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ufficio IX – Ambito territoriale di Ragusa e al Comune di Ragusa a incentivare l’adesione al progetto e a promuovere l’importanza del dono nella sua essenza.

In particolare, per ogni provincia sono previsti:

– 3 premi di euro 365,00 per gli studenti della scuola primaria;

– 3 premi di euro 500,00 per gli studenti della scuola secondaria di primo grado;

– 3 premi di euro 700,00 per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado.

Il bando è visionabile al link:

https://www.regione.sicilia.it/la-regione-informa/circolare-n-19-18092024-premio-nicholas-green-as20242025

