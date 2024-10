Un’opera d’arte per la città: Fabrizio Licitra consegna al Sindaco lo stemma di Vittoria

Questa mattina il cittadino vittoriese Fabrizio Licitra ha omaggiato il Sindaco Francesco Aiello con una sua opera d’arte raffigurante lo stemma ufficiale della città di Vittoria. Si tratta di una scultura lignea, pirografata a fuoco, che rappresenta con grande maestria simboli storici e identitari del Comune.

L’opera raffigura un’aquila con le ali in posizione di riposo, sormontata da una corona baronale. L’aquila, stringe tra i suoi artigli un festone su cui è incisa la scritta “Victoria pulchra civitas post Camerinam” (Vittoria città bella dopo Kamarina), un omaggio alla bellezza e all’importanza della città. Al centro del petto dell’aquila è raffigurata una torre, simbolo della famiglia Enriquez Cabrera, fondatrice della città di Vittoria.

Il Sindaco Aiello ha espresso la sua gratitudine per questo dono, sottolineando l’importanza di gesti come questo che rafforzano il senso di appartenenza e identità cittadina. L’opera è stata collocata all’interno della stanza del Sindaco affinché tutti i cittadini possano ammirarla e riconoscerne il valore artistico e simbolico.

