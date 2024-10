Ispica: Progetto Gattopardo, a conclusione i lavori per 1.294.000 euro

Si avvia alla conclusione il Progetto “Gattopardo” che ha previsto il recupero degli immobili rustici abbandonati in zona 167.

Il Sindaco Innocenzo Leontini e l’Assessore ai Lavori Pubblici Massimo Dibenedetto continuano il tour tra i tanti cantieri aperti a Ispica.

“Questa volta – dichiara Massimo Dibenedetto – abbiamo voluto constatare a che punto sono i lavori seguiti dal RUP Poidomani che vedono il recupero di un’area da decenni abbandonata. Abbiamo voluto anche verificare di persona l’andamento dei lavori esterni che vedranno la realizzazione di un campetto all’aperto e un piccolo parco giochi a disposizione dei più piccoli.”

“Accompagnati dal Capo Settore Geom Nigito, dal Direttore dei Lavori Ing. Alfieri e dalla nostra consulente Natalia Carpanzano, che ringraziamo per la loro professionalità – dichiara il Sindaco Leontini – abbiamo potuto registrare che, in silenzio, molto è stato fatto e che a breve potremmo registrare il completamento anche di questa opera che darà lustro ad una zona della nostra Città, quella della 167, spesso dimenticata”.

