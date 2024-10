Siamo italiani…l’opinione di Rita Faletti

Con moto tentacolare e diffusione capillare, la campagna di disinformazione russa procede, non con gli effetti deflagranti di una bomba, ma senza dubbio con risultati più performanti del drone-caccia che va fuori controllo e i russi si abbattono da soli, né quelli raggiunti dal supermissile intercontinentale Sarmat che è esploso a terra devastando l’area di lancio. Il vettore apocalittico finito in cenere era un esemplare di quelli che il capo del Cremlino aveva minacciato di usare contro obiettivi europei. Confidiamo che il prossimo abbia maggiore successo, altrimenti dovremo ricrederci sulla consistenza delle intimidazioni di Mosca. Con l’avvicinarsi delle presidenziali americane, i flop sono compensati dalla forte accelerazione della macchina della propaganda del Cremlino. Nel mirino la vice presidente Kamala Harris, visto che Trump ha già informato Zelensky che lui è molto amico di Putin. Chi ha orecchie da intendere intenda. Sulla fedeltà di Orban non ci sono dubbi: l’acribia del premier ungherese nell’opporsi a nuove sanzioni alla Russia e all’invio di armi a Kyiv non vacillerà fino a quando il magiaro non accetterà di fare qualche concessione in cambio di denari sonanti dell’Ue. Tra i fan di Putin c’è anche Salvini, che, mazzette vere o presunte, amerebbe di un amore disinteressato il capo di un regime che fa della macelleria il proprio modus operandi per costringere un paese a sottomettersi. Da uno che si autodefinisce patriota e sovranista, ci si aspetterebbe una convinta difesa del popolo aggredito e un’aperta condanna dell’aggressore. Al contrario, assistiamo a un comico show pacifinto, con attori i grillini di Conte, qualche filosofo, qualche esperto di terrorismo internazionale, una parte del mondo progressista, emula dei Neville Chamberlain e Edouard Daladier o dei Marcel Déat, il campo largo della resa. Durante la pandemia, i gialloverdi consegnarono le chiavi del paese a finti operatori sanitari russi, oggi, i politici peggiori lavorano per convincere l’opinione pubblica che “La Russia non è nostra nemica”, quindi, bisogna fermare l’invio di rimasugli arrugginiti, eufemisticamente chiamati “armi”, a chi ha il diritto di difendere la propria libertà. A Roma, il promotore della campagna dell’amicizia Italia-Russia è Domenico Agliotti, fondatore ed ex consigliere municipale dei Cinque stelle nella Capitale, nonché presidente, pensate un po’, della Commissione Cultura. Agliotti è una personalità, a suo tempo animatore dei movimenti no-vax e anti 5G, approdato infine nell’universo putiniano. Un vero concentrato di iniziative virtuose. Porta la sua firma l’idea di far girare per Roma 5 vele motorizzate con la scritta “La Russia non è nostra nemica”, ripresa in una ventina di cartelloni 3×2 con cui ha disseminato la capitale. Costo tra i 30 e i 50 mila euro. Chi ha pagato? Il sindaco Gualtieri è muto, è stato tenuto o si è tenuto all’oscuro. Che il regime putiniano ricorra alla corruzione e al reclutamento come qualunque organizzazione mafiosa, non è motivo di meraviglia. Grave invece prestarsi a ruoli di camerieri a mezzo servizio di autocrati di professione che calpestano la libertà altrui. Nell’avvilente circolo degli amici di Zelensky ma non nemici di Putin c’è anche il cautissimo Tajani. Ha confermato l’invio di armi a Kyiv purché non le usi per colpire obiettivi in territorio russo. Tanto valeva che inviasse pistole ad acqua. Non so se sia ambiguità volontaria o imbecillità inconsapevole. Fatto sta che siamo i soli ad aver posto una condizione del genere. A pensarci bene, Salvini che loda lo statista Putin, Meloni che condannava le sanzioni alla Russia dopo l’invasione del Donbas e l’annessione della Crimea, Berlusconi che apprezzava la cultura democratica del suo amico speciale, Prodi che condannava l’ostracismo di Putin ma vantava familiarità col gangster di Mosca, e si complimentava per l’abilità economica e politica, tra destra e sinistra non vedo differenze. Non si può neanche dire con rimpianto: “Ah, come eravamo!” Eravamo come siamo. Italiani.

