Raccolti quasi 1.000 chili di rifiuti nelle campagne di Modica. Iniziativa CleanUp

Un sabato importante quello che abbiamo vissuto e condiviso con Legambiente – ha dichiarato Samuele Cannizzaro, assessore all’Ecologia – a conferma del nostro impegno per l’ambiente e del lavoro che dal nostro insediamento come Amministrazione comunale, portiamo avanti. Un lavoro di condivisione e di sensibilizzazione con iniziative utili e concrete a favore dell’ambiente in cui viviamo. In questo senso va letta l’iniziativa di sabato scorso, 5 ottobre. ‘Clean Up’ rientra nell’ambito dell’iniziativa ‘Puliamo il Mondo’ di Legambiente e ‘Puliamo la nostra Città’ è stato il nome che abbiamo voluto dare alla nostra iniziativa che è stata in contrada Serrapero vicino ristorante ‘Le tre querce’. In collaborazione con Plastic Free, Legambiente Modica e Ufficio Ecologia del comune di Modica, sono stati raccolti quasi 1000 chili di rifiuti tra pneumatici abbandonati, inerti e rifiuti di vario genere dannosi per l’ambiente. Un momento importante – ha detto l’Assessore Cannizzaro -sia per aver bonificato una zona delle nostre campagne sicuramente bella e importante ma anche per la partecipazione di associazioni, rappresentanti istituzionali e cittadini che hanno contribuito a pulire la nostra Città. E’ solo un’altra tappa in questo percorso che ci siamo intestati e che punta a migliorare e pulire i luoghi anche periferici, valorizzandone la bellezza e cancellando le brutture che poche ma gravi azioni incivili producono”

