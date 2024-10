Miserabili. Sei cuccioli abbandonati in un sacchetto a Frigintini (Modica)

Un’azione vile, miserabile, e non è la prima volta che accade. Un sacchettino da abbandonare, dei cuccioli al loro interno. Succede nel fine settimana a Frigintini, come raccontano i volontari del Rifugio di Giulia, il canile comunale di Modica che raccoglie randagi, li cura e fornisce loro abbondanti pasti. La prassi dell’accaduto l’abbiamo più volte raccontata dalle colonne di radioRtm. Una persona senza scrupoli abbandona un sacchetto nella frazione di Frigintini, con due cuccioli. Un maschio e una femmina. Uno si salva, l’altro viene trovato morto. Dopo qualche ora, un passante, sempre nello stesso punto dove sono stati trovati i due cuccioli, scorge un altro sacchetto con quattro cuccioli.

Sia per la prima che per la seconda, vengono avvisati i volontari del canile comunale, i quali, per ben due volte, si precipitano sul posto per prestare le prime cure. I cuccioli del primo e del secondo sacchetto sono somiglianti in tutto. È lecito pensare che, a compiere la spregevole azione, sia stata la stessa mano.

Vi evitiamo il resto della storia ma potete tranquillamente pensare a quanta sofferenza e quale abominio possano essere stati costretti queste povere vittime indifese.

I responsabili del canile fanno sapere dalla loro pagina Facebook che, dopo un breve periodo fra cure e allattamento, i cuccioli potranno essere adottati. Nel mentre, da subito, servono molte bottiglie di latte che possa dare manforte alla crescita dei cuccioli.

Il “Canile di Giulia” è in contrada Aguglie, a Modica e offre la possibilità di far adottare i cani presi in cura. Per tutte le info, potete chiamare il seguente numero 333 942 2217.

