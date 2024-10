A Modica nasce lo “Spazio Cultura Giorgio Sparacino”

A breve aprirà i suoi battenti a Modica lo “Spazio Cultura Giorgio Sparacino”. L’annuncio è del figlio Alessandro con un post. “Ci siamo riusciti – dice -. Era arduo, ma lo abbiamo voluto a tutti i costi”. Sarà uno spazio dedicato all’arte in generale, alla musica, alle mostre, al teatro, alla formazione… “Abbiamo voluto dedicarlo a chi, da sempre, ha prodotto “cultura” a Modica – e avrebbe meritato (forse) più attenzione. Adesso “si torna a far teatro”. Siamo quasi pronti, i lavori procedono e abbiamo tante sorprese da condividere con chi avrà voglia di seguirci. L’associazione culturale, che porta il nome di papà, ha già in serbo tante cose e tante altre sarete proprio voi a proporle, perché non sarà il nostro spazio culturale, ma sarà della città, di chi avrà voglia di frequentarlo, voglia di farlo volare alto”. In novembre partiranno i laboratori e le prime iniziative. Le porte saranno aperte a tutti. “Condivisione – conclude Alessandro Sparacino, anche lui, come il padre, attore e regista – sarà il nostro motto e, se vorrete, sarà anche il vostro. A breve comunicheremo le varie iniziative. Per adesso, il numero a cui affezionarsi è il 3780666318”.

