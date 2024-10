Serie D, Calcio. Ragusa vince nettamente col Licata

Tutto lo stadio Aldo Campo ieri pomeriggio si è dipinto di azzurro per la prima vittoria stagionale. Alla quinta giornata di campionato, il Ragusa gioca la sua partita perfetta, con ben tre gol ed un quarto sfiorato al 40e’ del secondo tempo, e la formazione in campo al completo per quanto riguarda l’attacco. Il successo per tre a zero contro il Licata (doppietta di Danti al 24’ e 67′ ’ – Johnson al 69′) è il quadro di un successo chiaro e netto.

“Una vittoria che ci voleva e soprattutto ci mancava – il commento di mister Alessandro Erra- “Fino ad oggi, abbiamo fatto delle buone prestazioni ma purtroppo abbiamo raccolto poco a livello di punti ma ci è servito per maturare esperienza nel corso di queste settimane. Ieri la prestazione della squadra è stata gagliarda, affrontando un’avversaria che nel corso dei 90 minuti ha avuto varie occasioni, ma il Ragusa è riuscito a non farle materializzare in gol, grazie anche al nostro portiere. Sicuramente ieri gli Azzurri hanno messo in campo tutta la loro voglia di vincere e il recupero degli attaccanti ha influito positivamente alla prestazione complessiva. I vari infortuni ci avevano destabilizzato, e nonostante la mente era concentrata, da sola non bastava. Siamo consapevoli che ieri, pur non avendo fatto una partita pulitissima a livello tecnico, abbiamo creato tanto dall’inizio alla fine, e ogni giocatore ha fatto il suo.

Sul discorso marcatori, Domenico Danti per noi è un giocatore importante e nonostante la ferita lacero- contusa che ha apportato durante la partita alla sua seconda rete e i punti di sutura, già da domani sarà disponibile e presente al primo allenamento settimanale.

L’altro marcatore, Johnson, è un ragazzo che ha voglia di fare, si è messo subito a disposizione. Ci siamo capiti da subito: la lingua è diversa, ma il linguaggio del campo è universale.

Al di là dei due marcatori, abbiamo bisogno della presenza di tutti per riuscire a portare risultato. Abbiamo dimostrato di essere un gruppo forte e coeso, e questo carattere ci ha aiutato tanto, portandoci alla prima vittoria di stagione.

Domani inizia la nuova settimana di lavoro con una forte spinta emotiva che ci conferisce la vittoria ottenuta davanti ai nostri tifosi.

Domenica affronteremo l’Enna, a casa loro. E’ sicuramente una buona squadra, ieri è incappata in una giornata storta, sicuramente avranno voglia di rivalsa. Noi dobbiamo cavalcare l’entusiasmo della vittoria casalinga e dare continuità, questo lo si fa se ci si prepara con impegno, umiltà e concentrazione”

