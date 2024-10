Asp Ragusa. Precisazioni in merito al Pronto soccorso di Modica

In merito alla nota del sindaco di Pozzallo, il Direttore generale dell’ASP di Ragusa, Giuseppe Drago, precisa che “il trasferimento di un medico dal Pronto soccorso alla Chirurgia Generale dell’ospedale “Maggiore” di Modica è conseguente alla pubblicazione di una graduatoria di un concorso per Dirigenti medici chirurghi, che ha visto il sopracitato medico in posizione utile per l’assegnazione al reparto di competenza”. Secondo Drago, il medico individuato per rimpiazzarlo al Pronto Soccorso non era titolare di alcun ambulatorio di chirurgia toracica: “piuttosto, era stato già assegnato al reparto di emergenza-urgenza da una disposizione del Direttore medico di presidio e da tempo vi svolge attività, anche in regime di prestazioni aggiuntive”. “La carenza di personale nei tre presidi di emergenza dell’Azienda sanitaria provinciale – prosegue Drago – è costantemente monitorata dalla Direzione strategica dell’ASP, ma al contempo è utile precisare che il Pronto soccorso di Modica può attualmente disporre di 5 medici “strutturati” più il primario, si avvale della collaborazione di personale medico specializzando, con contratto libero-professionale e borsisti (per n.11 unità ulteriori), oltre che del supporto di dirigenti medici di altri reparti che contribuiscono alla copertura dei turni”.

