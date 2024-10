Cordoglio per i martiri della resistenza…l’opinione di Rita Faletti

Il corpo di Hassan Nasrallah, fondatore e leader di Hezbollah, ucciso venerdì scorso in un attacco aereo mirato effettuato da Israele, è stato trovato intatto sotto un cumulo di detriti e polvere nell’area del quartier generale del gruppo, incastonato in un sobborgo di Beirut. Con lui sono morti altri comandanti tra cui Ali Karki, comandante del Fronte meridionale del gruppo terrorista. Ieri, a Teheran, si è svolta la cerimonia funebre alla quale ha partecipato la Guida suprema. Ali Khamenei, che aveva un fucile accanto, ha promesso a Israele la rimozione della sua vergognosa esistenza e dichiarato che il 7 ottobre è stato la giusta punizione e l’attacco missilistico di martedì la risposta legittima ai crimini di Tel Aviv. Ha poi lodato Nasrallah, difensore dei deboli. All’encomio si sono uniti alcuni prestigiosi media della comunicazione. Il Guardian, giornale della sinistra britannica, ha scritto: “Studioso islamico qualificato, oratore pubblico efficace e organizzatore competente”, senza alcun riferimento a che tipo di organizzazioni il nobile Nasrallah si sia dedicato per 32 anni. Un coro di apprezzamenti e sincero cordoglio da parte di Associated Press, New York Times e Washington Post, per la perdita di un “abile oratore”, una “figura paterna e morale”, nell’originale concezione di ciò che è morale, un “leader moderato”, in realtà, si è contenuto nell’ordinare solo decine di attentati in ogni parte del mondo e centinaia di omicidi. A Milano, “capitale morale” del paese, è stato osservato un minuto di silenzio. I giornalisti iraniani in esilio, che hanno avuto l’onore di conoscere a fondo l’uomo dal distintivo turbante nero, simbolo della discendenza da Maometto, hanno festeggiato: “Quando i terroristi muoiono è una vittoria”. Esulta anche la maggioranza sunnita, 80-90%, di Egitto, Giordania e Arabia Saudita, dove si tifa perché Israele porti a termine il lavoro sporco. Nel nostro occidente affogato nel pantano nauseabondo dell’ipocrisia, dolore corale e vesti stracciate anche per la dipartita di un altro noto predicatore di pace e giustizia: Ismail Haniyeh, capo politico di Hamas. Repubblica ha così commentato: “un uomo pragmatico e portato al dialogo”, con una varietà di concrete battute esplosive. Da Formigli, Carmen Lasorella, ci ha tenuto a precisare che Hezbollah si è preso cura dei disabili e dei poveri. Come dire che Mussolini, per rimanere a casa nostra, ha fatto anche cose buone. Intanto, avvolti nei loro sudari musulmani, i due eroi della “resistenza” si stanno scompisciando dalle risate, mentre Israele continua a bombardare e arriva la notizia che l’anima del successore di Nasrallah, Hashim Safi Al Din, è pronta a raggiungere quella del cugino.

