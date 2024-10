Pozzallo. si dimette l’assessore Zacco. Il dispiacere del sindaco

Si è dimesso a Pozzallo l’assessore ai Lavori pubblici e all’Urbanistica, Giovanni Zacco. “Motivi strettamente personali” alla base della decisione. La notizia è stata data dal sindaco, Roberto Ammatuna. “Le dimissioni – dice – privano la Giunta Comunale di un grande assessore. A lui mi legano grandi rapporti umani e professionali e intensi rapporti politici-amministrativi. Nella veste di dirigente dell’Utc prima e assessore poi, abbiamo lavorato molto per rendere grande la nostra Pozzallo. Pensiamo di esserci riusciti. L’architetto Zacco ha dato un’importante e fondamentale contributo alla realizzazione di decine e decine di opere pubbliche che sono state realizzate in città. Lascia, per motivi strettamente personali, un grande pozzallese. All’amico Giovanni, il cui lavoro è stato apprezzato da tutti gli altri assessori comunali per le sue grandi doti professionali e il suo grande equilibrio, auguro di risolvere al più presto i suoi problemi e intanto lo ringraziamo per la sua lezione di stile, di serietà, di equilibrio, di umanità e di civiltà”.

