La protesta venezuelana per la libertà a Modica

Anche i cittadini della Provincia di Ragusa hanno aderito all’appello internazionale lanciato dai Venezuelani per la giornata di mobilitazione globale per la libertà del Venezuela.

Lo scorso 28 settembre, infatti, al Piazzale Baden Powell di Modica, dalle 19 in poi, si è riunito un gruppo di cittadini per manifestare pacificamente con il seguente triplice obiettivo: esortare la comunità internazionale a far sentire la sua voce a favore del riconoscimento di

Edmundo González Urrutia come Presidente Eletto legittimo, in rispetto della sovranità popolare espressa nel voto del 28 luglio e in base ai risultati riflessi nei verbali elettorali; reclamare la fine della repressione contro i cittadini e la fine dei crimini contro l’umanità; sollecitare la Corte Penale Internazionale (CPI) a intervenire e agire contro la violenta escalation dei crimini contro l’umanità perpetrati contro i cittadini inermi nel Paese.

La manifestazione, organizzata dal Comitato “ConVzla ITALIA”, aveva anche l’obiettivo di aggiungere voci alla causa globale venezuelana per evidenziare l’urgenza della situazione nel Paese e rafforzare il sostegno internazionale per il ripristino della democrazia in Venezuela, sostegno già manifestato dallo Stato italiano e dall’intera Comunità Europea.

La rappresentante locale del Comitato “ConVzla ITALIA” Rosellina Cascone coglie l’occasione per ringraziare tutti gli intervenuti alla manifestazione ed un ringraziamento particolare è rivolto al Sindaco di Modica, all’Assessore comunale ai Servizi sociali, al commissariato della Polizia di Stato di Modica, al comando della polizia locale di Modica, che malgrado lo strettissimo tempo a disposizione hanno rilasciato tutte le prescritte autorizzazioni consentendo così la realizzazione della manifestazione.

“Mi auguro – aggiunge ancora Rosellina Cascone – che nelle prossime giornate di lotta si possa trovare un maggior sostegno della cittadinanza iblea a supporto della pacifica manifestazione di lotta per il ripristino della legalità, della democrazia e del rispetto dei diritti umani in Venezuela”.

Salva