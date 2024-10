Se non vi piacciono le nostre leggi….l’opinione di Rita Faletti

Ad Amburgo, la scorsa primavera, durante una manifestazione un po’ rumorosa, hanno chiesto l’istituzione di un califfato. Erano islamici radicali. La polizia tedesca è intervenuta per sedare gli animi e la Germania sta ora pensando di espellere i soggetti pericolosi pagandoli. La Gran Bretagna di Sunak, il premier è oggi Starmer, laburista moderato che ha ripulito il partito della presenza dei corbyniani e del loro capo per eccesso di antisemitismo, aveva un piano per l’invio degli immigrati in Ruanda. Piano cancellato, ma Starmer ha già detto che è fondamentale impedire ai migranti di partire. Che l’immigrazione avrebbe creato non pochi problemi all’Europa lo avevo scritto anni fa, senza avere la palla di vetro. Bastava aver voglia di osservare senza aver prima inforcato gli occhiali dell’ottimismo. I movimenti di popoli sono sempre esistiti per i motivi più svariati, desiderio di migliorare le proprie condizioni di vita, legate al clima o alla fertilità della terra, o uscire dalla povertà. L’aspirazione a raggiungere il meglio per sé, la propria famiglia, la propria comunità, è insita nell’uomo. In passato, chi lasciava un territorio per un altro portava con sé ciò che gli apparteneva, non in termini solo materiali, ma di cultura, credenze religiose, concezione di vita. E’ così anche oggi. Allora, in una società assai meno complessa e sofisticata, il tema dell’accoglienza, nei termini in cui si pone oggi, si affrontava in modo più sbrigativo: i migranti, se si spostavano in grandi gruppi con finalità di permanenza, erano considerati invasori. Avevano due alternative: combattere e essere ricacciati o combattere e prendere possesso del territorio con i suoi abitanti. Non molto diverso da quanto accade in Ucraina da oltre due anni a questa parte, con la differenza che a quei tempi non c’era un diritto internazionale. Del quale, nel XXI secolo, Putin si fa beffe imponendo il diritto della forza con il mondo che glielo lascia fare. Nell’antica Grecia, si onorava il concetto di ospitalità, il dovere del padrone di casa di ricevere lo straniero con tutti i tributi che si rendevano a una persona importante dietro cui poteva celarsi una divinità. Il rispetto era reciproco e l’ospite, prima di andare, riceveva un regalo. Quel rito è rimasto, ma in forma un po’ diversa: l’immigrato viene ospitato e talvolta ricompensa il padrone di casa con un bell’attentato, se kamikaze, il regalo è per entrambi e suggella l’amicizia tra noi e loro. L’ospite è sacro anche da noi, come vuole Papa Francesco che ci condanna all’inferno se gli chiudiamo la porta in faccia. All’inferno come chi uccide un feto in grembo materno. Immigrato = germoglio di vita..o di morte. Il lato oscuro delle religioni. Sacri non sono, gli immigrati, ma necessari sì, e l’accoglienza è la risposta a diverse esigenze. Politiche (un nuovo bacino di voti), situazioni destinate a perdurare (scarsità di forza lavoro e sangue nuovo in un continente dove il declino demografico appare inarrestabile), solidarietà obbligatoria stabilita dal Regolamento europeo, meno stringente dal dicembre 2023 con il nuovo Patto che consente la scelta tra accoglienza e finanziamenti. Ciononostante, la soluzione adottata dall’Ue è lontana dal mettere d’accordo posizioni in conflitto. Rimane da stabilire con precisione un aspetto: chi accogliere? Numero di immigrati e risorse disponibili sono variabili secondarie, non lo è il trattamento da riservare a chi arriva, che non va buttato nei centri “in attesa di giudizio”. Una volta valutato il diritto di rimanere, vanno garantiti alloggio decente, assistenza sanitaria, scuola o formazione secondo l’età. E’ integrazione? No. E’ accoglienza vera. L’integrazione è un’altra cosa e implica collaborazione tra padrone di casa e ospite. Qui sta il cuore del problema e noi siamo parte del problema. Cresciuti nel welfare, cullati nell’idea che nulla potesse cambiare le nostre vite, convinti di poter guardare dal piano rialzato chi ambiva a procurarsi un po’ del nostro benessere con l’energia e la forza che non abbiamo più da decenni, noi cittadini europei abbiamo chiuso gli occhi di fronte alla realtà. Chi sceglie di venire da noi, lo fa per lasciarsi alle spalle la povertà del suo paese, ma è poco o nulla interessato ad inserirsi nel nuovo ambiente condividendone i valori. Per essere chiari: se islamico, rifiuta di integrarsi. Gli islamici si portano dietro la loro religione, componente fondamentale della loro vita e delle loro consuetudini, e in suo nome pretendono un trattamento differenziato nell’occidente che disprezzano e di cui odiano le libertà, specchio di una cultura inconciliabile con la loro e incomprensibile. Hanno le loro moschee, mandano i figli nelle loro scuole, frequentano i loro quartieri, guardano la loro televisione, ma godono di diritti impensabili nei loro paesi di origine. Hanno persino imparato le nostre furbizie che usano per impietosirci, riuscendovi benissimo, convincendoci persino che la nostra democrazia è da buttare, che l’islam è la soluzione. Fanno proseliti in un’Europa cieca e indifesa, dove i governi balbettano per paura di essere tacciati di razzismo o islamofobia, mentre i cittadini europei soffrono un crescente senso di insicurezza. Sui social, gruppi radicalizzati minacciano di distruggere la nostra democrazia, il separatismo islamista è diffuso e correre ai ripari è forse tardi, richiederebbe coesione e coraggio. Che sono mancati quando era il momento di dire: “Adeguatevi alle nostre leggi. Non volete? Andatevene”.

