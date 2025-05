Ebt Ragusa. Nuovo protocollo tra Ispettorato nazionale del lavoro e l’ufficio della consigliera nazionale di parità

Ragusa – L’Ente bilaterale del terziario comunica alle imprese e ai lavoratori dell’area iblea operanti nel settore di riferimento che l’Ispettorato nazionale del Lavoro e l’ufficio della consigliera nazionale di parità hanno sottoscritto, in data 15 maggio, il nuovo protocollo d’intesa 2025 che è possibile visionare al seguente link: https://www.confcommerciomilano.it/export/sites/unione/doc/contratti_lavoro/lavoro_news/2025/lavoronews_n_23/Protocollo-INL-Consigliere-parita-14-maggio-2025.pdf

L’accordo rafforza la collaborazione istituzionale per la promozione della parità di genere e la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni nei luoghi di lavoro. Il nuovo protocollo definisce modalità operative ancora più efficaci per individuare e sanzionare le violazioni della normativa in materia di parità e pari opportunità, anche attraverso segnalazioni tempestive di azioni discriminatorie, la condivisione strutturata dei dati statistici e delle risultanze ispettive, l’avvio di iniziative formative e informative a livello nazionale e territoriale per ispettori e consigliere di parità. “Si tratta – afferma il presidente dell’Ebt Ragusa, Gregorio Lenzo – di un giusto riconoscimento per un territorio che, come il nostro, intende puntare sempre di più verso il meglio, come dimostrato in varie occasioni. Adesso devono essere sfruttate nella maniera più efficace tutte le occasioni che arriveranno”. Ulteriori informazioni potranno essere acquisite contattando la sede dell’Ebt in via Roma a Ragusa allo 0932.622522.

