Modica: XXXI MEMORIAL “Peppe Greco”. Piano di viabilità centro cittadino

In occasione della manifestazione sportiva denominata “XXXI Memorial Peppe Greco”in programma sabato 28 settembre, il Comando di Polizia Locale, di concerto con l’amministrazione comunale, ha previsto un piano di viabilità.

Chiusura Corso Umberto, da Piazza Corrado Rizzone a Corso Garibaldi: dalle 15:00 alle 21:30(con divieto di sosta e rimozione);

Chiusura totale da bivio Via Nazionale-Via Tirella, Viale Medaglie d’Oro, Piazza Principe di Napoli e Corso Umberto( da Piazza Corrado Rizzone a Corso Garibaldi): dalle 19:00 alle 21:30 (con divieto di sosta e rimozione da Piazza Corrado Rizzone a Corso Garibaldi);

Chiusura Corso Umberto, da Piazza Rizzone a Piazza Monumento: dalle 21:30 alle 01:00 (è in programma un concerto in Piazza Matteotti).

Il blocco in Viale Medaglie d’Oro sarà posto all’intersezione con Piazza Corrado Rizzone: questo per consentire la sosta nel tratto compreso tra Via Gallo e la stessa piazza.

Gli automobilisti provenienti da Via Nazionale o Via Tirella e che hanno necessità di recarsi al Quartiere Dente, in Viale Medaglie d’Oro o a Scicli, saranno indirizzati per Via Mercè da dove imboccheranno il Viale Medaglie d’Oro per le direzioni interessate.

