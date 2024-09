La presidente del consiglio comunale di Vittoria Fiore vittima di ignobili attacchi

“Intendiamo esprimere la nostra solidarietà alla presidente del Consiglio Comunale Concetta Fiore, oggetto di vili e ignobili attacchi. Siamo certi che la presidente continuerà con determinazione ad assolvere il suo ruolo e auspichiamo che i responsabili di questo gesto vigliacco vengano individuati. Vittoria è purtroppo vittima di soggetti che esasperano il clima alimentando una cultura dell’insulto e dell’odio che non appartiene in alcun modo alla nostra cultura politica. L’episodio occorso alla presidente del Consiglio Comunale è sgradevole ed è altrettanto sgradevole che chi riveste ruoli di rappresentanza, come il sindaco, cerchi di strumentalizzarlo accusando l’opposizione, in un momento in cui il primo cittadino si trova in evidenti difficoltà politiche. La cultura del sospetto “anticamera della verità” ha generato mostruosità e il sindaco ancora continua a iniettare dosi quotidiane di fango e veleno nel dibattito pubblico pur di non assumere le sue responsabilità di governo. Auspichiamo che il livello del dibattito, partendo dai Palazzi istituzionali, torni ad essere rispettoso”.

Lo dichiarano in una nota il senatore Salvo Sallemi, i consiglieri, il coordinatore cittadino e il direttivo di Fratelli d’Italia di Vittoria e Scoglitti in merito alle scritte ingiuriose comparse in alcune zone della città nei confronti della presidente del civico consesso.

