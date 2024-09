L’Assessore Cannizzaro ha incontrato l’esperto delle Politiche ecologiche LCC Ragusa

Stamattina, l’assessore all’Ecologia Samuele Cannizzaro assieme al Sindaco Monisteri e al Consulente per le Politiche ambientali del comune, Dario Modica, hanno incontrato il professore Corrado Monaca, da poco nominato dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa, Esperto per la Transizione ecologica, le Politiche ambientali e la Sostenibilità. Palazzo San Domenico, è stata la prima tappa di una serie di appuntamenti che il professore Monaca condurrà in questi giorni in tutti i comuni della fascia costiera iblea. Oggetto dell’incontro, sono stati i temi propedeutici alla conferma della Bandiera Blu. In questo senso – ha dichiarato l’Assessore Cannizzaro abbiamo concordato da qui a breve, la convocazione di un tavolo tecnico per la ripresa del percorso EcoSchool già avviato da tempo dal nostro Ente e che vogliamo implementare. Il vertice odierno, in questo senso, è stato l’atto iniziale di un percorso che proseguiremo con l’assessore alle Politiche educative, Chiara Facello. Abbiamo anche parlato dei progetti FEE Italia carpendo spunti interessanti per azioni che vogliamo portare avanti nel nostro progetto di transizione ecologica – ha concluso l’Assessore Cannizzaro – puntando ad un coinvolgimento generale della comunità modicana.

