Banda del flex. Arrestati due giovani catanesi

Questa volta è andato male il tentativo di rubare la cassa di un parcometro, a una banda di giovani catanesi armata di flex, poiché ad accorgersi del tentato furto sono stati alcuni passanti che hanno avvisato i militari dell’arma, i quali giunti nelle vicinanze del luogo dove si stava consumando il furto, sorprendevano i malviventi con le mani in pasta. Quest’ultimi, accortisi dell’arrivo dei carabinieri si sono dati alla fuga abbandonando l’idea di continuare a forzare la cassa. A questo punto i militari dell’arma, si sono messi all’ inseguimento dei ladri, mobilitando nel contempo altre pattuglie, riuscendo a raggiungere l’auto sulla quale viaggiavano i delinquenti che nel frattempo a causa dell’alta velocità ha sbandato, andando a sbattere, contro il guardrail. È successo ad Aci Castello nel catanese, a tentare il furto due giovani catanesi, un 18enne con precedenti specifici di polizia e un 23enne, risultato incensurato. Una volta tratti in arresto, è stato deciso per loro l’obbligo di dimora nel Comune di residenza.

