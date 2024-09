Pre season – Ragusa conquista la 3^ edizione del torneo “Siram Veolia”

LA SPEZIA. Una finale durissima in cui le squadre sono state sempre incollate l’una all’altra e che si è conclusa dopo un tempo supplementare agguantato da una bomba allo scadere di Amaiquen Siciliano premiata anche come MVP del torneo.

“Torniamo da vincitrici e questa vittoria la dedichiamo a tutti i tifosi biancoverdi”, sono le prime parole di coach Mara Buzzanca. Una finale come detto tiratissima. Buzzanca è “contenta della bella reazione delle ragazze; le nostre avversarie sono rientrate nel quarto quarto, che è coinciso con un nostro calo. Ma non abbiamo mai mollato. L’ultima azione dei tempi regolamentari è stata conclusa con una bomba a 5 secondi dalla fine di Amaiquen Siciliano, tiro che ci ha portate ai supplementari ed eravamo determinate a vincere”.

Un test ancora più importante rispetto alla prima partita giocata e vinta contro Empoli. “Importante per intensità e tenuta anche mentale. Contro Livorno ho visto cose migliorate rispetto al primo match ma dobbiamo ancora migliorare tanti meccanismi. Questa è una vittoria che anche per come è maturata, fa morale e la vogliamo tutte dedicare ai tifosi di Ragusa” conclude l’allenatrice della Passalacqua

Nel primo match, contro la Use Rosa Scotti Empoli, il vantaggio non è stato mai messo in discussione. “Il fatto di avere avuto la squadra al completo appena una settimana fa, non ci ha permesso di mettere a punto quei meccanismi che derivano ovviamente dall’amalgama e dalla conoscenza reciproca data dal giocare assieme”. Da questa prima vittoria una prima iniezione di fiducia nei propri mezzi, per approdare alla finale, poi vinta ai supplementari contro la Jolly Acli Livorno. L’intento dichiarato da coach Buzzanca era quello di testare atleticamente e tecnicamente il team in vista del campionato LBF A2 Techfind che inizierà, come noto, il 6 ottobre con la partita casalinga a Ragusa, contro l’Alperia Bolzano, un incontro aperto alla città e ai tifosi: una iniziativa per celebrare “l’orgoglio bianco verde”, così l’ha definita il main sponsor Gianstefano Passalacqua, e non si pagherà il biglietto di ingresso .

FINALE – PASSALACQUA RAGUSA – JOLLY ACLI LIVORNO 86-84

Passalacqua Ragusa: Mallo, Consolini (c) 28, Salice, Pelka 7, Mazza. Tomasoni 13, Siciliano 26, Kozakova 4, Narviciute 2 , Olodo, Labanca 6. All. Buzzanca

Jolly Acli Livorno: Ceccarini 13, Sassetti 5, Georgieva 22, Orsini 5, Miccio 20, Mollicone, Sayed Tawfik, Okodugha 13, Evangelista 1, Arecco 5. All. Angiolini

Parziali: 20/16; 39/38; 57/57; 79/79 1ts

Note: uscite per 5 falli: Tomasoni (RG), Labanca (RG); Georgieva (LI), Arecco(LI)

SEMIFINALE PASSALACQUA RAGUSA – USE EMPOLI 68-63

Passalacqua Ragusa: Mallo n.e., Consolini (c) 23, Salice, Pelka 4, Mazza. Tomasoni 4, Siciliano 19, Kozakova 9, Narviciute 2, Olodo, Labanca 7. All. Buzzanca

Use Rosa Scotti Empoli: Leghissa, Colognesi, Ruffini (c) 8, Iansic 7, Castellani 13, Ndiaye 9, Casini 6, Antonini 6, Vente 8, Prats Peinad 6. All. Cioni

Parziali: 14/9; 37/27; 50/44; 68/63

