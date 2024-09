Chiude i battenti l’edizione straordinaria di Pordenonelegge

PORDENONELEGGE BIBLIOTECA DEL MONDO

Cinque giornate memorabili per l’edizione del quarto di secolo che si chiude oggi, e che ha proiettato il pubblico della Festa del Libro in una caleidoscopica vetrina di libri custoditi nelle biblioteche del mondo, grazie al progetto di video mapping che ci ha fatto viaggiare da New York a Praga, da Dublino a Ottawa, e idealmente entrare nei templi dei libri accedendo alle sedi di incontro del festival. Il Presidente di Fondazione Pordenonelegge.it Michelangelo Agrusti e il direttore artistico Gian Mario Villalta hanno tracciato stamane il primo bilancio della 25^ edizione, partita lo scorso giugno da Praga: per ricordare che la Festa del libro è anche e sempre festa di libertà, ed esprime il valore della cultura contro le censure e le dittature. Come ha sottolineato il Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella attraverso il messaggio inviato al festival nella giornata inaugurale: «Pordenonelegge Festa del libro e della libertà ricorda già nella denominazione come la lettura sia fortemente connessa con la nostra libertà e come questa libertà sia tale solo se include quella degli altri, con il merito di stimolare il confronto non soltanto sui temi più strettamente legati alla letteratura, ma anche sulle tematiche più vicine all’attualità». Pordenonelegge 2024 ha ospitato oltre 600 autrici e autori italiani e internazionali, per 340 incontri in 43 sedi, con eventi sistematicamente sold out, anticipati da code lunghissime. E in un’edizione straordinaria, che si è conclusa con la partecipazione anche della vincitrice del Premio Campiello Federica Manzon (all’indomani del conferimento), suggellata da un numero di presenze visibilmente superiore alla felicissima edizione 2023, il festival registra anche le prime stime sui dati delle vendite dei libri, in ulteriore aumento rispetto ai 20mila della passata edizione: «il seme della lettura, piantato nelle prime edizioni, è germogliato e offre oggi i suoi frutti, in una staffetta generazionale entusiasmante con i giovani lettori, e i giovani spettatori del festival», hanno commentato i vertici di pordenonelegge incontrando la stampa.

Salva