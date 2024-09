Modica. Spegne le luci Caffè dell’Arte. Si impoverisce ancora di più il centro storico

Centro storico sempre più impoverito. Continua l’abbandono di attività che hanno fatto la storia di Modica. Stavolta a prendere la decisione di chiudere con il centro storico, sono i titolari di un’attività che da anni è stata una vera e propria istituzione, un punto di riferimento, un luogo dove ci si è dato appuntamento, per gustare una buona cioccolata, un dolce o un caffè. Punto di riferimento anche per i turistici che transitando a Modica un passaggio lo hanno fatto, perché hanno da anni sentito parlare del Caffè dell’Arte e del maestro Iacono. Si, proprio loro hanno deciso di abbassare la saracinesca e trasferirsi in un luogo in pieno sviluppo, la Sorda. Un quartiere dove da tempo vengono abbattute bellissime ville nobiliari, sostituite da palazzoni e centri commerciali. Evidentemente, non è bastato l’incentivo offerto qualche anno fa dall’amministrazione comunale per far crescere il centro storico, purtroppo molte attività del centro stanno pensando di chiudere bottega e trasferirsi altrove. Certo è, che notizie come questa devono farci riflettere, perché se attività navigate negli anni con un buon portafoglio clienti, prendono decisioni così drastiche, e altri cominciano a pensare scelte simile, allora bisogna preoccuparsi, perché un possibile abbandono di attività che hanno fatto la storia a Modica nel centro storico, segnerebbe davvero la fine, nonostante l’impegno dell’associazione commercianti, che si sta adoperando laddove altri hanno fallito. Così si chiude un ciclo, con un post degli attori principali: “Le luci del Caffè dell’Arte in corso Umberto si spengono definitivamente, e con esse si chiude un capitolo importante della storia del locale fatto di persone, di emozioni, di incontri, di vissuto, di esperienze e di anni belli pieni di ricordi”. A scriverlo come dicevamo, sono gli stessi titolari in un sentito post su Facebook con decine di commenti. “Questo luogo, rappresenterà sempre per noi un pezzo importante di vita e qui lasceremo parte del nostro cuore, ma siamo altresì pronti ed entusiasti di intraprendere un nuovo bellissimo capitolo della nostra storia lavorativa e personale. Il caffè dell’arte continuerà ad esistere, la storia prosegue, semplicemente da un’altra parte. Vi accoglierà un locale molto più grande, bello, funzionale al quartiere Sorda. Adesso ci prendiamo qualche settimana di riposo, ricarichiamo le batterie, facciamo le valigie e presto saremo pronti per iniziare questa nuova avventura”. E allora, aggiungiamo noi, vi auguriamo un in bocca al lupo!

Salva