Muore un 15enne in un terribile incidente stradale

Un ragazzo di 15 anni, ha perso la vita, in un incidente stradale sulla statale 288 in territorio di Ramacca, nel Catanese. L’incidente è avvenuto nelle prime ore del mattino, e ha visto coinvolti altri 3 giovani che si trovano in gravi condizioni ricoverati negli ospedali Cannizzaro, San Marco e Garibaldi di Catania. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del Distaccamento di Paternò che hanno provveduto a tirare fuori i quattro ragazzi rimasti incastrati all’interno dell’abitacolo della loro auto, uscita di strada per cause in corso di accertamento, e affidati alle cure dei sanitari del Servizio 118, intervenuti con diverse ambulanze. Sul posto i Carabinieri dei comandi di stazione di Palagonia e Ramacca per gli adempimenti di competenza.

Salva