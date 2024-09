Ragusa si impegni per un’educazione sessuale e affettiva nelle scuole, mozione PD

I consiglieri comunali del Partito Democratico di Ragusa, Peppe Calabrese e Mario Chiavola, hanno presentato una mozione al Consiglio comunale per promuovere l’introduzione di percorsi di educazione sessuale, affettiva e alle differenze nelle scuole del territorio.

La mozione, presentata in contrasto con la ormai nota risoluzione Sasso approvata in Commissione Cultura della Camera per limitare questi tipi di insegnamento, sottolinea l’importanza di un’educazione completa che includa anche questi temi fondamentali.

“L’educazione sessuale e affettiva non è solo un diritto – affermano i consiglieri Calabrese e Chiavola – ma una precisa indicazione proveniente dall’Organizzazione Mondiale della Sanità ed è contenuta anche nella Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali. È uno strumento fondamentale per prevenire la violenza di genere, il bullismo e la discriminazione. I nostri ragazzi hanno bisogno di essere informati e consapevoli per affrontare le sfide della crescita e costruire relazioni sane e rispettose”.

Con questa mozione, i consiglieri democratici chiedono all’Amministrazione comunale di formare docenti e personale educativo per costruire o implementare, laddove esistano già, percorsi di educazione affettiva e sessuale, di educazione alle differenze e al consenso nelle scuole come primo e fondamentale strumento di investimento educativo e di progetto culturale al fine di contrastare qualsiasi violenza di genere e discriminazione a sfondo omo-transfobico; istituire un tavolo di regia per coordinare le azioni di scuole, centri antiviolenza e associazioni.

“Siamo convinti che l’educazione sessuale e affettiva sia un investimento per il futuro dei nostri ragazzi – concludono i consiglieri – e ci auguriamo che il Consiglio comunale approvi questa mozione e che Ragusa diventi un esempio per altre città”.

