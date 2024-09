La Legumeria, partner del G7 Agricoltura

Le Favelle e la Kalya sono state scelte fra le eccellenze che delizieranno i membri delle delegazioni durante le riunioni ministeriali che si terranno a Siracusa dal 26 al 28 settembre. Gli Snack di Legumi prodotti dall’azienda modicana La Legumeria si pone tra le migliori realtà enogastronomiche che la Sicilia offre. Le Favelle: lo Street food siciliano di Fava Cottoia di Modica. Uno snack genuino dentro una confezione da passeggio, il tradizionale “coppo”, per una carica di vitamine e benessere. Alimento base dei contadini modicani, la fava cottoia, cioè veloce da cuocere, è priva di glutine e colesterolo ed è stata riscoperta come fonte di proteine. Uno spuntino perfetto per una pausa sfiziosa e appetitosa, da “spizzuliare” in strada, per una merenda a scuola o un aperitivo tra amici. La Kalya: Buona e sicula sono! Una saporita e nutriente proposta per gli amanti della tradizione. Uno snack sfizioso da gustare in casa o a passeggio grazie alla sua comoda e divertente confezione. La “calia”, ingrediente povero della cucina siciliana, veniva venduta sfusa dagli ambulanti all’interno di coni di carta chiamati “coppi” e consumata per strada durante le feste patronali o i grandi eventi folkloristici dell’isola.

