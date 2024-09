Pendolari senza supporto negli iblei. Iv chiede risposte dalla politica

“E’ il momento di una mobilitazione importante, non è possibile che si ripeta quello che è accaduto sabato scorso. Il diritto allo studio è costituzionalmente sancito. E tutta la politica deve fare quadrato per evitare che i nostri studenti pendolari non riescano a raggiungere la sede dei propri istituti, in cui hanno deciso di formarsi per il futuro. Era da giorni che qualcosa non andava per il verso giusto, troppi disagi e disservizi. Sabato mattina, poi, è accaduto di tutto e il trasporto extraurbano è andato in down senza nessun preavviso, a parte i segnali di cui stavamo parlando e che avrebbero dovuto essere interpretati”. Lo sottolinea la coordinatrice provinciale di Italia Viva Ragusa, Marianna Buscema, secondo cui il fatto che in queste ore si stia cercando di correre ai ripari “non può esonerare dalla responsabilità la politica regionale e anche quella locale, in un certo senso – continua Buscema – perché avrebbero dovuto essere i sindaci di casa nostra, prima di ogni altro, a fare scudo a difesa dei nostri studenti. E invece ci si è pensato in ritardo, quando il fattaccio si era già verificato. Ritengo che occorra adoperarsi per evitare che il problema, come detto, torni a ripetersi, e questo non è affatto scontato. Allo stesso tempo monitoreremo quello che succederà per avvisare subito chi di competenza e individuare le misure alternative. Nel frattempo, apprezziamo l’operato del prefetto che ha subito convocato un vertice da cui speriamo possano essere individuate le alternative utile per tutti, soprattutto per i nostri ragazzi”.

