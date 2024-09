Affidato al Comune di Modica il PalaRizza

È stato firmato oggi in viale del Fante, alla presenza della Commissaria straordinaria del Libero Consorzio Comunale di Ragusa Patrizia Valenti e del sindaco di Modica, l’accordo di convenzione per l’affidamento in concessione del PalaRizza. “Vogliamo in questo modo venire incontro alle esigenze del Comune di Modica che potrà soddisfare le tante richieste delle associazioni sportive di avere spazi adeguati per le varie attività. La piena funzionalità del PalaRizza permetterà inoltre di rivitalizzare l’area urbana che insiste attorno all’impianto di proprietà provinciale, innestando un nuovo circuito virtuoso anche dal punto di vista economico e sociale”, dichiara la Commissaria Valenti. Una acquisizione che ha un forte significato per tutta la Città e per la sua comunità sportiva in particolare. E questo perché significa avere e creare in uno dei palazzetti più belli che ci sono in Sicilia, una ‘casa’ per tante società sportive modicane che hanno bisogno di luoghi e spazi dove svolgere la propria attività. Ma il PalaRizza potrà essere anche sede di tanti momenti di aggregazione ed in questo senso diventa un valore aggiunto alla socialità della Città. La sinergia istituzionale con il Libero Consorzio Comunale di Ragusa, la sua Commissaria Patrizia Valenti, i suoi dirigenti e funzionari, ha permesso di apporre stamane questa firma il cui valore va anche al di là dell’acquisizione della struttura sportiva perché permetterà di ridare vita ad un’intera area che sta attorno al PalaRizza” – ha detto il sindaco. Ad apporre la firma i dirigenti del settore Avvocatura dei due Enti coinvolti, Salvatore Mezzasalma del Lcc ibleo e Rosario Caccamo per il Comune di Modica. Per l’ente provinciale presenti anche il Direttore generale Nitto Rosso ed il dirigente del settore tecnico Carlo Sinatra. Secondo quanto stipulato, la Provincia dà in concessione per 9 anni al Comune di Modica a titolo gratuito l’impianto sportivo di contrada Mauto. Il Comune di Modica assume quindi ogni onere relativo alla manutenzione ordinaria e straordinaria del complesso immobiliare, comprese anche le spese necessarie per il riscaldamento, l’illuminazione, l’erogazione idrica e quant’altro connesso all’uso della struttura, nonché quelle relative agli interventi riguardanti le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare e mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. La convenzione è rinnovabile, su richiesta del Comune ed assenso del Libero Consorzio, per un ulteriore o diversi periodi.

