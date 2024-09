Pozzallo. Incontro sul tema “Se vuoi la pace prepara la pace”

Domani, Giornata internazionale della pace, l’Associazione per la gioventù “Giorgio” La Pira ha promosso, a Pozzallo, alle ore 18.30, presso la chiesa Madonna della Fiducia, un momento di riflessione e di preghiera sul tema “Se vuoi la pace prepara la pace”. L’invito, fa sapere l’associazione, “è rivolto a coloro a cui sta a cuore la pace, a tutti coloro che vogliono contribuire ad abbattere i muri e costruire i ponti, a tutti coloro che vogliono superare ciò che divide e cercare ciò che unisce. Condividiamo e troviamo di grande attualità questa parte dell’intervista che nel 1973 Giorgio La Pira rilasciò al periodico Prospettive dell’Opera Villaggi per la Gioventù di Firenze, nell’intervista affermava: ‘Bisogna dirlo con grande fermezza e bisogna continuamente ripeterlo: nell’età atomica, in questa età, cioè, apocalittica e finale della storia, per la soluzione di tutti i conflitti non c’è che un metodo, quello negoziale: al negoziato globale non c’è alternativa’”. Istituita il 30 novembre 1981 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite tramite la risoluzione 36/67 la Giornata Internazionale della Pace nasce dalla volontà di creare un giorno all’insegna della pace mondiale e della non violenza. Nel 2024, il tema della giornata è incentrato sulla “promozione di azioni educative e di sensibilizzazione per la pace globale, con particolare attenzione ai conflitti attuali e alle loro conseguenze sui bambini”.

Salva