La Regione stanzia fondi per i comuni montani Iblei

L’Assessorato Regionale alle Autonomie Locali, attraverso il Fondo per lo Sviluppo delle Montagne Italiane (FOSMIT), ha stanziato dei fondi dedicati ai Comuni montani siciliani. Tra questi a beneficiarne saranno anche i comuni iblei.

Nel dettaglio:

Monterosso Almo: 82.622

Giarratana: 74.546

Chiaramonte Gulfi: 45.670

Ragusa: 42.393

I fondi potranno essere utilizzati per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul demanio idrico fluviale e per attività di monitoraggio e manutenzione di aree interessate da interventi di mitigazione del rischio idrogeologico. E ancora per acquisizione di beni finalizzati ai fabbisogni della popolazione, per la valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale, per la produzione di energia da fonti rinnovabili e per la manutenzione di strade comunali.

