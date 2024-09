Monterosso Almo. Via ai festeggiamenti in onore di Maria Santissima Bambina

E’ l’ultima delle feste religiose della stagione estiva. Dopo San Giovanni Battista e dopo la Madonna Addolorata, la comunità dei fedeli di Monterosso Almo si mobilita alla fine di settembre per le celebrazioni in onore di Maria Santissima Bambina chiamata familiarmente “ a Bamminedda”. La festa esterna con le due processioni è in programma, quest’anno, domenica 29 settembre. Ma le varie iniziative, predisposte dal comitato, prendono il via già domani, 21 settembre, con i riti che segnano l’ingresso della festa. In particolare, alle 20 ci sarà la processione con il simulacro di Maria Santissima Bambina. Alle 20,30, poi, in piazza Rimembranza, la solenne celebrazione eucaristica con il saluto dell’arciprete, il parroco don Giuseppe Antoci, che saluterà la comunità monterossana prima del suo trasferimento a Ragusa . Domenica, alle 18,15, in piazza Rimembranza, la comunità monterossana accoglierà, invece, il nuovo arciprete, il parroco don Innocenzo Mascali. Alle 19, nella chiesa di San Giovanni, ci sarà il saluto di accoglienza del sindaco, Salvatore Pagano, e di un rappresentante della comunità. Alle 19,30, in chiesa Madre, la solenne celebrazione eucaristica per l’inizio del ministero di arciprete-parroco Innocenzo Mascali. Ogni giorno, dal 23 al 28 settembre, nella chiesa di Sant’Anna, la recita del Rosario alle 18,30 e la celebrazione eucaristica alle 19. Lunedì, ci sarà la messa alle 19. Martedì, invece, alle 20,30, dopo la messa delle 19, è in programma la terza festa del quartiere “Ra Santa Cruci”.

