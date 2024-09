Stabilizzata l’unica unità ASU in servizio al Comune di Ragusa

“Da 25 anni dedito al servizio di diversi Enti pubblici, di cui gli ultimi 2 al Comune di Ragusa, ma sempre in attesa di stabilizzazione.

Un’attesa – afferma il sindaco Peppe Cassì – che è finalmente finita. Abbiamo infatti stabilizzato a tempo pieno l’unica unità Asu ancora in servizio nel nostro Ente, da lunedì membro a tutti gli effetti dell’organico comunale e specificatamente dell’ufficio anagrafe”.

“In totale – prosegue l’assessore al Personale, Catia Pasta – gli asu in attesa di stabilizzazione in Sicilia sono 3480. Siamo quindi lieti che il Comune di Ragusa sia tra i primi ad aver definitivamente colmato questa lacuna, adempiendo a una normativa regionale e dando garanzia di qualità lavorativa a una persona meritevole”.

