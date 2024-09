Da ottobre “aumento” delle pensioni

Il mese di ottobre dovrebbe portare buone nuove, (si fa per dire) a molti pensionati italiani che vedranno un aumento (a dire il vero misero) nel loro assegno mensile, grazie a un mix di misure fiscali e alla rivalutazione annuale legata all’inflazione. L’aumento riguarda in particolare coloro che percepiscono assegni minimi e interesserà oltre 16 milioni di pensionati, con un’attenzione particolare per chi riceve appunto, gli assegni minimi, il cui importo crescerà di 16 euro, passando da 598,77 euro a 614,77 euro. I pensionati potranno verificare l’importo aggiornato sul cedolino della pensione, disponibile attraverso il servizio online dell’INPS, che consente di controllare ogni mese l’importo erogato e le eventuali variazioni. Certo, non è che con questo “grande” aumento, cambierà la vita ai pensionati, ma come si dice in questi casi: “questo è quello che passa il Governo”.

