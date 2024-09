Un anziano di 76 anni ha cercato di togliersi la vita stamattina in centro storico a Modica, in Via Correri, dove insiste un vicoletto. Ad attirare l’attenzione dei passanti il rumore dello sparo. L’uomo era riverso a terra ma vivo. Aveva utilizzato un’arma regolarmente detenuta. E’ stato soccorso e trasportato in ospedale. Sul posto la polizia per i rilievi.

