Consiglio comunale ieri sera a Modica, in sessione ordinaria e pubblica, con due punti all’ordine del giorno. Ad aprire la seduta la Presidente del Consiglio Comunale, avv. Mariacristina Minardo, con una comunicazione sulla convocazione di una prossima Conferenza dei Capigruppo a seguito dell’incontro pubblico svoltosi presso il Libero Consorzio di Ragusa. Un incontro pubblico, promosso dall’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente -Dipartimento Urbanistico e volto ad un confronto per l’elaborazione del Piano Territoriale Regionale a valenza sociale ed economica della Regione Siciliana. Subito dopo, si è passati alla trattazione dei due punti iscritti all’ordine del giorno, le Variazioni di Bilancio. Nello specifico si è trattato di ratifiche di Variazioni di bilancio adottate con deliberazione di Giunta Comunale, ai sensi dell’art. 175 comma 4 del D.lg. 267/2000. Variazioni che hanno apportato risorse finanziarie ministeriali e regionali a beneficio dell’Ente. Infine, è stata data assicurazione, sia all’opposizione che a tutti i Consiglieri, circa l’utilizzo delle risorse riguardanti la ristrutturazione della scuola materna Milano – Palermo da adibire ad asilo nido. Dette risorse, però, saranno condizionate all’ottenimento di altre ulteriori risorse, necessarie e propedeutiche all’apertura della scuola, chiusa da quindici anni circa. E se altre risorse non dovessero arrivare? Allora stiamo parlando di aria fritta.

