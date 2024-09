Due tunisini si sono picchiati in Viale Vittorio Emanuele, al quartiere Madonna delle Grazie, a Comiso. Per futili motivi, i due se le sono date di santa ragione e uno è finito al pronto soccorso in codice giallo. Non sono state utilizzate armi. L’episodio, però, ripropone il problema dei controlli sul fronte ordine pubblico soprattutto in centro storico. Sull’episodio indagano i militari dell’Arma.

