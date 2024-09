Pozzallo. “Perché si raccolgono soldi per i botti?”

“Mi farò qualche nemico per quello che sto per dire ma non mi interessa molto. Non capisco il girovagare di alcuni fedeli della Chiesa Madre che chiedono soldi per la festività della Patrona il prossimo 8 ottobre. Chiedono soldi per cosa? Per contribuire alla spesa dei fuochi d’artificio? Ma stiamo scherzando?”. Continua la crociata del presidente dell’associazione animalista, “Il Parco delle Civiltà”, Antonio Ignazio Cicciarella, contro i botti che vengono sparati nel corso delle festività religiose. Orbene, in questi giorni, è indubbio che alcuni volontari stiano percorrendo alcune vie cittadine al fine di raccogliere soldi per la festività della Patrona di Pozzallo. È successo ogni anno così, è successo e succede anche quest’anno. Soldi che vengono spesi per la riuscita della festività che comporta indubbiamente delle spese per la comunità ecclesiale. È notorio anche che, una parte di questi soldi raccolti, sono successivamente spesi per l’acquisto di botti e fuochi d’artificio utilizzati per l’intero arco della festività.

“In un periodo di forte crisi – dice Cicciarella – io vado controcorrente. Mi dispiace se qualche fedele si potrà risentire, ma credo sia giusto utilizzare questi soldi per fare del bene alla comunità. Sentivo questa mattina che c’era una ragazza di Pozzallo che non ha potuto fare una visita ginecologica in mancanza di soldi. Date questi soldi a queste persone in difficoltà. Bruciare i soldi in questa maniera è da pazzi. La Chiesa di Pozzallo fa del bene a tante persone, è indubbio. Ma date questi soldi a chi ha davvero necessità. Ce ne sono tantissime in difficoltà. Oppure date i soldi a qualche associazione animalista, non la mia. A me non date niente, ma dateli a chi ha cura degli animali o fa del bene”.

Non possiamo non chiedere a Cicciarella delle 600 firme raccolte un anno fa contro i botti. Che fine hanno fatto?

“Una lettera morta. Ho chiesto ai parroci un incontro ma ho trovato solo porte chiuse, alla faccia di quello che viene predicato durante le messe. Ho chiesto a qualche parroco di organizzare un incontro col vescovo, monsignor Rumeo. Mi hanno risposto che il vescovo non ha tempo da perdere con queste cose. Eppure parliamo della salvaguardia degli animali, un tema assai caro alla Chiesa cattolica. Non riesco a capire del perché questa ostinazione, come se i preti fossero costretti ad acquistare i fuochi d’artificio…”.

Salva