Distributore di benzina va in tilt ed eroga carburante gratis

Qualche volta può capitare che anche un distributore di carburante vada in tilt e qualcuno ne approfitti, e anzi sparge la voce. È successo a Palermo, dove una pompa di benzina ha cominciato a erogare carburante senza bisogno di mettere i soldi. La voce si è sparsa subito per tutta la zona, e ecco che comincia il via vai di auto addirittura qualcuno arriva pure con i bidoni. Il via vai dura tutta la notte. Il titolare quando si è accorto che qualcosa non funzionava ha effettuato i vari controlli e si è reso conto che sulla base delle somme incassate mancava l’importo corrispettivo di circa 3 mila litri di carburante. Alla fine al titolare non è rimasto altro di denunciare il furto alla Polizia, che ha avviato le indagini del caso.

