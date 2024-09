Verticalizzazioni pianta organica Vittoria. Venerdì firma dei contratti

Venerdì 13 settembre, nella sala degli Specchi “ Ubaldo Balloni” di Palazzo Iacono a Vittoria, verranno firmati i contratti relativi alle progressioni verticali per alcuni dipendenti del Comune di Vittoria che hanno superato i concorsi interni. Si tratta di un evento particolarmente significativo per coloro che lavorano per il Comune poiché non si celebravano concorsi interni dal 2001.

“Questa selezione rappresenta il legittimo e giusto riconoscimento per i dipendenti che nelle varie posizioni di inquadramento relative alle loro funzioni, hanno legittimamente aspirato a posizioni superiori e le hanno raggiunte”- ha commentato il Sindaco Francesco Aiello, e ha aggiunto: “E non è finita. Giustizia a chi lavora”.

Salva