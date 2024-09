A Pozzallo si smontano i dossi artificiali dopo pochi mesi

Sono stati rimossi alcuni dissuasori di velocità su alcune strade comunali dopo la pubblicazione dell’ordinanza sul sito internet del Comune dello scorso fine luglio. Sulla inopportunità, o, addirittura, irregolarità dell”installazione di dossi artificiali su strade che prevedano il transito di mezzi di soccorso o di recupero (forze dell’ordine, ambulanze, carri attrezzi) l’Amministrazione comunale ha recepito l’articolo 179 del Regolamento di Attuazione che era stato disatteso dal dirigente che aveva emesso l’ordinanza. L’uso di dossi artificiali è vietato sulle strade che costituiscono itinerari preferenziali dei veicoli normalmente impiegati per servizi di soccorso o di pronto intervento. Questo include le grandi arterie di scorrimento e i viali principali delle città, che devono rimanere liberi per consentire un passaggio veloce e sicuro ai veicoli di soccorso in caso di emergenza.

Le lamentele fioccate da parte dei cittadini, inoltre, hanno riguardato i possibili danni che i dossi hanno arrecato a diverse autovetture. Nelle giornate di giovedì e venerdì, una ditta autorizzata ha tolto i rialzi stradali da corso Vittorio Veneto e da via Enrico Giunta. Altri dossi, in altre vie cittadine, saranno rimossi nei prossimi giorni.

