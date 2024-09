Ragusa Calcio. Primo punto contro il Città di Sant’Agata

Ragusa 1 (Ejjaki 6’ 1T)

Città di Sant’Agata 1 (Bova 14’ 2T)

Si conclude con un pareggio il match di ieri pomeriggio presso lo stadio Aldo Campo, valido come prima giornata di campionato. Tanta attesa per questa prima uscita stagionale e numerosi tifosi ed appassionati hanno assistito ai 90 minuti, riempiendo le tribune dello stadio.

Ad analizzare la squadra e l’incontro calcistico nel suo complesso, il mister Alessandro Erra:

“La squadra ha mostrato tanta qualità, abbiamo avuto un ottimo primo tempo, dove abbiamo concretizzato il primo gol di stagione quasi subito e potevamo addirittura andare sul 2-0, peccato per tutte le occasioni sprecate, specialmente durante il secondo tempo, dove abbiamo subìto e sono venute meno alcune energie essenziali soprattutto nel reparto avanzato. Abbiamo subìto ben due infortuni abbastanza clamorosi ed è difficile vedere che nel giro di 10 minuti si infortunano due attaccanti.

Nonostante questo, noi siamo andati avanti e portiamo a casa 1 punto. È normale, il nostro obiettivo era quello di portare a casa 3 punti, ma penso che questo possiamo raggiungerlo continuando a lavorare, senza fermarci. Siamo ancora alla prima giornata, la squadra dopo 25 giorni di lavoro, ha dimostrato di avere una buona idea di gioco e la giusta intensità, quindi penso che siamo destinati a migliorare: il cammino è lungo ma le premesse sono buone.

Sul discorso partita, gli avversari sono stati bravi a sfruttare al meglio la loro occasione e raggiungerci. C’è anche da sottolineare questo: è stata la prima volta per noi giocare sul terreno dello stadio Aldo Campo e questo potrebbe essere considerato come una difficoltà, ma noi non cerchiamo alibi. La squadra c’è e vedo buone potenzialità”.

Chiusa la parentesi sulla prima giornata, domani gli Azzurri riprendono ad allenarsi per affrontare al meglio la trasferta siracusana.

A tal proposito, mister Erra ha commentato:

“E’ una trasferta insidiosa, lo sappiamo e per questo inizieremo la settimana al meglio delle nostre possibilità, cercando di strappare un risultato positivo”.

