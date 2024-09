Pulizia straordinaria tombini per prevenire rischi allagamenti

Agosto è ormai trascorso e con l’inizio del mese di settembre torna puntuale il problema legato alla carenza di pulizia di tombini e caditoie. Una mancanza di interventi radicali che, in considerazione della frequenza e la violenza di eventi atmosferici estremi, non può passare in secondo piano. In varie vie delle città – scrive Giovanni Cavallo coordinatore cittadino di sud chiama nord – riscontriamo che molte caditoie sono otturate da detriti, rifiuti e fogliame secco. In alcune zone i lavori di pulizia dei tombini non vengono effettuati da molto tempo e le caditoie sono diventate vere e proprie “fioriere”. Questo stato di cose non garantisce sicuramente il corretto deflusso delle acque piovane. Cavallo, chiede all’amministrazione di attivarsi sin da subito affinché l’intero comprensorio Modicano sia dotato di un sistema di deflusso per le acque piovane in perfetta efficienza con interventi di pulizia straordinaria dei tombini e caditoie prima che sia troppo tardi. Una programmazione efficace e costante di pulizia dei tombini della Città, conclude il coordinatore Cavallo, eviterebbe che le strade e le vie cittadine diventassero veri fiumi in piena, riducendo disagi ai cittadini, danni alle infrastrutture ed eviterebbe, soprattutto di mettere a rischio l’incolumità delle persone.

