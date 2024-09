Pozzallo, deceduto l’ex assessore Pinuccio Amore

Giorno triste per la collettività pozzallese. Muore all’età di 74 anni Giuseppe Amore, insegnate, preside, ex assessore della Giunta targata Peppe Sulsenti, per tutti Pinuccio. Un male incurabile lo ha portato via da familiari e amici che lo rimpiangono come uomo onesto, preciso, sempre col sorriso. Docente apprezzato, preside stimato ma in molti ricordano più il passato da assessore, fra i promotori del cosiddetto “tubo a mare di Maganuco”, come ha ricordato con un post accalorato l’ex sindaco e amico, Peppe Sulsenti, su Facebook.

“La scomparsa di Pinuccio Amore – scrive Sulsenti – è una grave perdita per Pozzallo. E’ venuto a mancare un amministratore sagace ed operativo, cui va il merito storico di avere tolto lo sversamento dei liquami dalla Villa Comunale facendo entrare in funzione il famoso “Tubo a mare di Maganuco”, opera che – dopo decenni di oziose chiacchiere e polemiche politiche – liberò Pozzallo dall’inquinamento marino ed avviò le stagioni della Bandiera Blu. Nel ricordare questo merito storico del compianto prof. Giuseppe Amore, peraltro anche amministratore capace nella scuola quale dirigente scolastico, l’ex sindaco di Pozzallo Peppe Sulsenti e l’ex vicesindaco Attilio Sigona rimpiangono il collega assessore ai Lavori Pubblici, attivo e anima critica dell’Amministrazione comunale degli anni 2007-2012, che portò a termine i lavori del depuratore di Pozzallo seguendo le opere con passione e pervicacia e lo additano alla cittadinanza come esempio fulgido di operatività amministrativa, come uomo del fare prima che del dire”.

Piene d’affetto anche le parole di un altro ex sindaco, Luigi Ammatuna, il quale, sempre su Facebook, ha esternato un pensiero per il compianto amico. “Con grande dispiacere – dice Luigi Ammatuna – a nome mio e degli ex assessori Marco Sudano e Giorgio Scarso, esprimiamo il cordoglio per la prematura scomparsa del Prof. Pinuccio Amore, stimato dirigente scolastico, insegnante e Amministratore pozzallese. In questo momento così triste, riteniamo opportuno ricordarne la figura politica, attraverso le scelte strategiche lungimiranti, che hanno fortemente contribuito allo sviluppo economico, sociale e turistico della nostra città. Ai familiari porgiamo le nostre più sentite condoglianze”.

Pinuccio Amore lascia la moglie e due figli. Particolare, sul manifesto funebre che oggi campeggia in molte vie di Pozzallo, lo “ricorda” anche il cane Tommy, con il quale era solito fare lunghe passeggiate.

