Corso di Laurea in Servizio Sociale: una formazione d’eccellenza per una professione in crescita

Il Corso di Laurea in Servizio Sociale (L-39), erogato dall’Università di Messina con la Scuola per Assistenti Sociali “F. Stagno d’Alcontres” operante da 55 anni a Modica”, si propone di formare professionisti capaci di rispondere efficacemente alle sfide sociali del nostro tempo e alla domanda crescente del mercato del lavoro. Grazie a un percorso formativo multidisciplinare, gli studenti acquisiranno competenze teoriche e pratiche nelle scienze sociali, giuridiche, economiche e psicologiche, con un focus specifico sulle tecniche di intervento e sulle politiche di welfare, per preparare futuri laureati che potranno lavorare subito dopo il conseguimento del titolo. Oggi si assiste a una crescente richiesta di giovani assistenti sociali, sia a livello locale che nell’intera Sicilia Sud-Orientale. Ciò è testimoniato dal ruolo cruciale che questi professionisti rivestono nella promozione del benessere individuale e collettivo, nella prevenzione e gestione delle situazioni di disagio e nell’azione di inclusione sociale delle fasce più vulnerabili della popolazione. Il Corso è strutturato per rispondere alle esigenze di un mondo del lavoro in costante evoluzione e prepara i laureati a operare nei molteplici contesti di Servizio Sociale – minori, famiglie, anziani, disabili, poveri, immigrati, detenuti, soggetti portatori di vecchie o nuove dipendenze, etc. – all’interno di Comuni, ASP, Ministeri vari e altri enti pubblici, organizzazioni del terzo settore, o anche come liberi professionisti. L’accesso al Corso di Laurea è aperto a coloro che sono in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o titolo di studio equipollente conseguito all’estero e riconosciuto idoneo dal Consiglio di Corso di Laurea. L’iscrizione non prevede un numero programmato, offrendo così l’opportunità a un ampio numero di studenti di avvicinarsi a questa professione che, dopo la laurea, prepara subito al mondo del lavoro. Il piano di studi prevede una solida formazione di base in ambiti quali sociologia, psicologia, diritto ed economia, accompagnata da attività pratiche e di tirocinio che permettono agli studenti di confrontarsi direttamente con le problematiche sociali e di sviluppare le competenze necessarie per operare in contesti complessi e diversificati. L’Università degli studi di Messina, attraverso la Scuola per Assistenti Sociali “F. Stagno d’Alcontres” di Modica”, si conferma così un punto di riferimento per la formazione di figure professionali indispensabili, e ormai quasi irreperibili, per la costruzione di una società più giusta e inclusiva.

Per ulteriori informazioni sul Corso di Laurea in Servizio Sociale e sulle modalità di iscrizione basterà visitare il sito www.unimodica.it o contattare la segreteria didattica segreteria@unimodica.it.

Salva