Ripartono le attività di Gioventù Nazionale Ragusa

Dopo la breve pausa estiva – afferma il Presidente di Gioventù Nazionale Ragusa Andrea Manenti – ci siamo ritrovati per tracciare un bilancio del mio primo anno alla guida del movimento e programmare l’attività che verrà: mi fa piacere constatare che ci riconfermiamo ancora una volta tra i più attivi nel panorama della politica giovanile a Ragusa.

Per via degli obbiettivi sempre crescenti e per proseguire l’iter di crescita all’interno del gruppo – continua Manenti – ho ritenuto necessaria, di concerto con tutto il gruppo, la nomina del Vice-presidente, individuandolo nella persona di Rosario Burrafato, ragazzo dalle qualità indiscusse e che si dedica energicamente alla causa comune.

Ringrazio il Presidente – dichiara Burrafato, neo vicepresidente di Gioventù Nazionale Ragusa – e tutto il gruppo per la fiducia che intendo ricambiare con il massimo impegno nelle prossime attività. Ci siamo ripromessi – prosegue – di rafforzare ancora di più il contatto coi giovani della città, con eventi formativi e informativi, dibattiti con tavole rotonde e attività di gruppo, portando avanti le richieste e le esigenze dei giovani con istanze, proposte e segnalazione agli amministratori di competenza – in sinergia con il nostro vicecoordinatore di FdI Simone Diquattro – e riconfermando le attività nel campo solidale: è proprio da qui che partiamo con la consueta raccolta di materiale scolastico già attiva con i dettagli disponibili nelle nostre pagine social.

