Modicaltra. Torna, con la sua 3^ edizione, il “Cinema di quartiere”

Torna, con la sua terza edizione, il “Cinema di quartiere”, l’iniziativa di Modicaltra che coniuga comunità e territorio attraverso la proiezione di film e documentari in luoghi poco valorizzati della città di Modica.

Il “Cinema di quartiere” è nato nel 2022, a seguito della mappatura del centro storico, come strumento per dare nuova vita ad angoli poco frequentati di Modica e, congiuntamente, per creare un momento di comunità condivisa. Da allora, l’iniziativa è diventata l’evento cruciale dell’anno per Modicaltra.

Come di consueto il “Cinema di quartiere” avrà luogo nel mese di settembre, in quattro date che permetteranno alla collettività di riscoprire sotto una luce diversa quattro luoghi poco valorizzati della città: tutti gli appuntamenti seguiranno il fil rouge dell’incontro con l’altro e del senso di comunità e di appartenenza. Anche quest’anno una delle proiezioni, la prima, avrà come protagonista un film d’animazione, adatto a tutte le età. Di seguito, l’elenco completo degli incontri:

5 settembre: “La tartaruga rossa” (2016), di Michaël Dudok de Wit | secondo parcheggio della spiaggia di Maganuco (dietro al lido “Carizza”);

12 settembre: “Misericordia” (2023), di Emma Dante | Pizzo Belvedere;

19 settembre: “La terra mi tiene” (2022), di Sara Manisera e Arianna Pagani | parcheggio sottostante la Via Dente;

26 settembre: “The Old Oak” (2023), di Ken Loach | terrazza Treppiedi Nord.

Il “Cinema di quartiere” è concepito come un momento atto a rafforzare il senso di appartenenza alla comunità. Pertanto, l’iniziativa è gratuita. Per rendere possibili le proiezioni e coprire parte delle spese, è stata avviata una campagna di crowdfunding, a cui è possibile partecipare tramite PayPal.

