“Bella ciao”, diventa canto di libertà delle donne afgane

“Bella ciao”, l a canzone popolar che nel corso del tempo è diventata tra i più celebri inni di protesta e resistenza, è diventata canto di libertà delle donne afgane. Sono decine ad avere aderito a una protesta online contro la recente legge voluta dai talebani che proibisce alle donne di parlare in pubblico. Si filmano mentre cantano, mostrando solo una piccola parte del loro volto. La settimana scorsa, i talebani hanno annunciato la legge, che include regole secondo cui i volti, i corpi e le voci delle donne dovrebbero essere «coperti» quando sono fuori casa, tra i 35 articoli che dettano comportamento e stile di vita. In risposta, le donne afghane dentro e fuori dal Paese hanno pubblicato sui social media video in cui cantano, accompagnati da hashtag come «La mia voce non è proibita» e «No ai talebani». Una delle canzoni più diffuse è «Bella Ciao» in lingua pashtu, un canto di libertà sempre intonato da chi si oppone all’oppressione di qualsiasi genere.

“Bella ciao” divenne l’inno del movimento partigiano italiano, anche se è diventata celebre e scelta come canto ufficiale soltanto dopo la Resistenza. Ma con la sua prima diffusione, in poco tempo, si conquistò la fama canto di ribellione per eccellenza contro il nazi-fascismo.

