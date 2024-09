25 migranti sbarcati al Porto di Pozzallo. Trasferiti all’hot spot

Doppio, forse triplo, arrivo di migranti nella città di Pozzallo. Sono 25 le unità che sono giunte in queste ore presso la banchina commerciale del porto. A portarli sulla terraferma i militari della Capitaneria di porto di Pozzallo grazie all’ausilio di una motovedetta. I migranti sono stati prelevati a 5 chilometri a sud di Portopalo di Capo Passero. Le condizioni meteomarine favorevoli e il numero assai ridotto di migranti hanno reso molto semplici le operazioni di trasbordo a terra. Si tratta di 18 uomini, 3 donne, 3 ragazzi e una bambina provenienti da Siria, Sudan, Tunisia, Pakistan e Bangladesh.

Una volta giunti a destinazione, i migranti sono stati sistemati all’interno dell’hotspot portuale. La stessa struttura è stata interessata qualche ora prima dall’arrivo di altri migranti provenienti da Lampedusa, dove la situazione è assai critica. Sono un centinaio i migranti arrivati dall’isola pelagica. Non è escluso che, in tarda serata, altri 50 migranti possano fare lo stesso tragitto dall’isola minore diretti verso la cittadina rivierasca.

